Ayhan Akman: "Galatasaray, Avrupa'da bir başka"
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman, sarı kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi'den Barcelona ile eşleşmesini değerlendirdi.
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25 Şubat 2022 15:18
Galatasaray
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