Ayhan Akman: "Galatasaray, Avrupa'da bir başka"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman, sarı kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi'den Barcelona ile eşleşmesini değerlendirdi.

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Ayhan Akman: 'Galatasaray, Avrupa'da bir başka'
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25 Şubat 2022 15:18
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