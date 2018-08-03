Ayew ve Ferdi Galatasaray'ın kapısından döndü

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Fenerbahçe'nin yeni transferleriile'nun geçen yaz döneminde'ın adeta kapısından döndüğü belirlendi. Sarı-kırmızılıların ilk planda Bafetimbi Gomis'i alırken, Ayew ile de temas kurduğu ancak Ganalı oyuncuyu kadrosuna katmayı başaramadığı ortaya çıktı.Cim-Bom daha önce (2015-2016 sezonu) İngiliz ekibi Swansea'de beraber oynayan Gomis ile Ayew'i yeniden aynı çatı altında buluşturmayı planlamıştı fakat Ayew'in Premier Lig'de kalmayı tercih etmesi nedeniyle bu önemli hedefe ulaşılamadı. Ayew 2015-2016 sezonunda Marsilya'dan bonservissiz geldiği Swansea'de gösterdiği performans ile 1 sene sonra West Ham United'a tam 24 milyon euroya transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz Ocak ayında 22.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Swansea'ya geri dönerken, kısa süre önce 1 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralandı.Galatasaray'ın yine Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu geçen yaz döneminde almaktan son anda vazgeçtiği öğrenildi.Sarı-kırmızılıların, Ferdi Kadıoğlu için gerekli altyapıyı hazırladıkları ancak Östersund karşısındaki şok elenme sonrası tüm randevuların iptal edildiği kaydedildi. Galatasaray'ın geçen sene 17 yaşında olan ve NEC Nijmegen forması altında 34 maçta 4 gol, 3 asiste imza atan yetenekli futbolcuyu bu nedenle renklerine bağlayamadığı ifade edildi. Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun çok istediği Ferdi'yi 1.4 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmıştı.