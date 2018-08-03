Ayew ve Ferdi Galatasaray'ın kapısından döndü

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Andre Ayew ile Ferdi Kadıoğlu'nun geçen yaz döneminde Galatasaray'ın adeta kapısından döndüğü belirlendi. Sarı-kırmızılıların ilk planda Bafetimbi Gomis'i alırken, Ayew ile de temas kurduğu ancak Ganalı oyuncuyu kadrosuna katmayı başaramadığı ortaya çıktı.
Cim-Bom daha önce (2015-2016 sezonu) İngiliz ekibi Swansea'de beraber oynayan Gomis ile Ayew'i yeniden aynı çatı altında buluşturmayı planlamıştı fakat Ayew'in Premier Lig'de kalmayı tercih etmesi nedeniyle bu önemli hedefe ulaşılamadı. Ayew 2015-2016 sezonunda Marsilya'dan bonservissiz geldiği Swansea'de gösterdiği performans ile 1 sene sonra West Ham United'a tam 24 milyon euroya transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz Ocak ayında 22.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Swansea'ya geri dönerken, kısa süre önce 1 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralandı.
Galatasaray'ın yine Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu geçen yaz döneminde almaktan son anda vazgeçtiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların, Ferdi Kadıoğlu için gerekli altyapıyı hazırladıkları ancak Östersund karşısındaki şok elenme sonrası tüm randevuların iptal edildiği kaydedildi. Galatasaray'ın geçen sene 17 yaşında olan ve NEC Nijmegen forması altında 34 maçta 4 gol, 3 asiste imza atan yetenekli futbolcuyu bu nedenle renklerine bağlayamadığı ifade edildi. Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun çok istediği Ferdi'yi 1.4 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmıştı.
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Cim-Bom daha önce (2015-2016 sezonu) İngiliz ekibi Swansea'de beraber oynayan Gomis ile Ayew'i yeniden aynı çatı altında buluşturmayı planlamıştı fakat Ayew'in Premier Lig'de kalmayı tercih etmesi nedeniyle bu önemli hedefe ulaşılamadı. Ayew 2015-2016 sezonunda Marsilya'dan bonservissiz geldiği Swansea'de gösterdiği performans ile 1 sene sonra West Ham United'a tam 24 milyon euroya transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz Ocak ayında 22.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Swansea'ya geri dönerken, kısa süre önce 1 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralandı.
Galatasaray'ın yine Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu geçen yaz döneminde almaktan son anda vazgeçtiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların, Ferdi Kadıoğlu için gerekli altyapıyı hazırladıkları ancak Östersund karşısındaki şok elenme sonrası tüm randevuların iptal edildiği kaydedildi. Galatasaray'ın geçen sene 17 yaşında olan ve NEC Nijmegen forması altında 34 maçta 4 gol, 3 asiste imza atan yetenekli futbolcuyu bu nedenle renklerine bağlayamadığı ifade edildi. Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun çok istediği Ferdi'yi 1.4 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın