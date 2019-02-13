Ayew: 'Ligdeki durumumuzu düzeltmeliyiz'

UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maça iyi başladıklarını vurgulayan Ayew, "İyi ve kaliteli bir maç oldu ancak sonuç daha farklı olabilirdi. Maçıon ilk yarısına egemen olduk. Sonrasında ise avantajı yitirmemek için daha dikkatli oynamaya başladık" dedi.Daha çok gol atabileceklerine değinen Ganalı yıldız, "Maç başında topu iyi kontrol ettik ve baskı kurduk. Ancak daha çok gol atabileceğimiz anlar vardı. Bu maçtaki başarının anahtarı özgüvenli oyunumuzdu" şeklinde konuştu.Andre Ayew sözlerini "Rövanş maçını şu an düşünmüyoruz. Önümüzde Konyaspor maçı var. Adım adım ilerlyioruz. Ligdeki durumumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Elbette ikinci maç için hazırlanacağız ancak daha sonra" ifadeleriyle tamamladı.