"FARKI 4'E, 5'E DÜŞÜRMELİYİZ"

Fenerbahçe'de Andre Ayew, Sivasspor maçını kazanıp morallerini iyice yükselteceklerini, taraftarlara da iyi bir hediye vereceklerini söyledi.Başakşehir maçında ortaya koydukları futbolun umut verici olduğunu belirten Ganalı hücum oyuncusu, "Milli arada iyi çalışarak kendimizi daha da geliştirdik. Gerçekten çok özel çalışmalar yaptık. Savunmada ve hücumda artık yeni planlarımız var. Sivas maçında sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Bundan sonra işlerin daha yolunda gideceğini tahmin ediyorum. Umarım artık kötü günler geride kalmıştır" diye konuştu.Takım içinde olumlu şeyler yaşandığını ve bu tabloyu bozmayı düşünmediklerini sözlerine ekleyen Ayew, "Taraftarımızı ve bizim için büyük fedakarlıklar yapan başkanımızı ve yönetimimizi yeterince üzdük. Üst üste galibiyetler alarak alt sıralardan kurtulmalıyız. Zira puan cetvelindeki yerimiz bize hiç yakışmıyor. Bunu düzeltmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.Tecrübeli yıldız, son söz olarak zirveyle olan 10 puan farkın önemli olduğunu belirtirken, "Bu farkı kısa sürede 4'e, 5'e düşürmemiz lazım. Bunu başaracağız, başarmak zorundayız. Herkes buna inanıyor" sözlerini kullandı.