  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Bu fotoğrafa iyi bakın! FM19 da işaretini verdi
  •  
    Henry Onyekuru kaç maç kaçıracak? Dönüş...
  •  
    "UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmeliyiz ve..."
  •  
    Süper Lig'deki yıldızlar! PES2019'un güçleri belli

Ayew: "G.Saray ve Beşiktaş ile aradaki farkı..."

Milli arayı çok işi değerlendirdiklerini ifade eden Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Andre Ayew, "Takım içinde olumlu şeyler yaşanıyor ve biz bunu bozmak istemiyoruz" dedi.

Ayew: 'G.Saray ve Beşiktaş ile aradaki farkı...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2018 11:23
Fenerbahçe'de Andre Ayew, Sivasspor maçını kazanıp morallerini iyice yükselteceklerini, taraftarlara da iyi bir hediye vereceklerini söyledi.

Başakşehir maçında ortaya koydukları futbolun umut verici olduğunu belirten Ganalı hücum oyuncusu, "Milli arada iyi çalışarak kendimizi daha da geliştirdik. Gerçekten çok özel çalışmalar yaptık. Savunmada ve hücumda artık yeni planlarımız var. Sivas maçında sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Bundan sonra işlerin daha yolunda gideceğini tahmin ediyorum. Umarım artık kötü günler geride kalmıştır" diye konuştu.

"FARKI 4'E, 5'E DÜŞÜRMELİYİZ"

Takım içinde olumlu şeyler yaşandığını ve bu tabloyu bozmayı düşünmediklerini sözlerine ekleyen Ayew, "Taraftarımızı ve bizim için büyük fedakarlıklar yapan başkanımızı ve yönetimimizi yeterince üzdük. Üst üste galibiyetler alarak alt sıralardan kurtulmalıyız. Zira puan cetvelindeki yerimiz bize hiç yakışmıyor. Bunu düzeltmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli yıldız, son söz olarak zirveyle olan 10 puan farkın önemli olduğunu belirtirken, "Bu farkı kısa sürede 4'e, 5'e düşürmemiz lazım. Bunu başaracağız, başarmak zorundayız. Herkes buna inanıyor" sözlerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için