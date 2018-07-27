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Ayew, Fenerbahçe'de ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: AA
Ayew, Fenerbahçe'de ilk antrenmanını yaptı
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27 Temmuz 2018 22:11
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, sarı-lacivertli forma altında ilk antrenmanını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nı gezdikten sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geçen Ganalı futbolcunun salonda çalıştığı belirtildi.

Bireysel oyuncu antrenörü Fatih Yıldız eşliğinde çalışan Ayew'e, kondisyon ağırlıklı bir program uygulandığı aktarıldı. 

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