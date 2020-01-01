Ayesha Curry'den, Donald Trump'a tepki!: "İğrençsin..."

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'in eşi Ayesha Curry, ABD başkanı Donald Trump'ın George Floyd için protesto yapanları "Serseriler" diye adlandırması sonrası, tepki gösterdi.



Twitter hesabını "silmek dışında yapacağı bir şey olmadığını" belirtmiş olan Trump, Floyd'un davası sonrasında Minnesota'yı ele geçiren isyanlarla ilgili şikayetini belirtmek için Twitter'a geri döndü.



Trump, protestolarla ilgili şu tweet'leri attı:



"Geride durup büyük bir Amerikan Şehri olan Minneapolis'te bunun gerçekleşmesini öylece izleyemem. Tam bir liderlik eksikliği. Ya çok zayıf olan Radikal Sol Belediye Başkanı Jacob Frey, kendine gelip şehri kontrol altına alır, ya da Ulusal Muhafızlar'ı gönder ve işi doğru yaptırırım."



"Bu SERSERİLER, George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor ve bunun olmasına izin vermeyeceğim. Az önce Vali Tim Walz ile konuştum ve Ordunun onunla birlikte olduğunu söyledi. Herhangi bir zorluk çıkarsa kontrolü ele alacağız, ancak yağma başladığında, ateş etme de başlar. Teşekkürler!"



Bu protestolar sadece Floyd'un cinayetinden ötürü değil, olayın fotoğraf ve video kanıtı olmasına rağmen, o sırada Derek Chauvin'in tutuklanmaması üzerineydi. Chauvin, sonrasında George Floyd'un ölümünde cinayet ve katliamla suçlanmıştı.



"İĞRENÇSİN..."



Ayesha Curry, Trump'ın eylemlerini kınayan şu iki tweet ile cevap verdi:



"Bu nedir ya?"



"İğrençsin. İstemesem de senin için dua ediyorum."



