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Ayesha Curry, Steph'in başarısının sırrını açıkladı!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry, Steph'in yüksek skor serisi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry, Steph'in yüksek skor serisi hakkında konuştu.

Geçtiğimiz Pazar günü Portland Trail Blazers karşısında kariyer rekorunu 62 sayıyla kırdıktan sonra Steph, dün gece yine alev alarak Sacramento Kings karşısında 30 sayı bulmuştu.

Son zamanlarda Steph, Warriors'ın playofflara girmesi için bir itici güç olarak fark yaratabilecek bir seviyeye yükseldi.

Twitter'da bu durumu yorumlayan kullanıcılar arasında, ilham verici bir mesaj paylaşan eşi Ayesha da vardı.

Ayesha'nın, bir kullanıcının "Ayesha bu adamın yemeğine ne katıyor?" sorusuna cevabı şöyle oldu:

"Sığır kuyruğu, tavuk güveç, plantain ve yeşil muz. Şaka bir tarafa onunla çok gurur duyuyorum. Sıkı çalışmayı asla bırakmıyor ve inancını kaybetmiyor. Tanık olabilmek bir lütuf."

Curry, kendisini "takımını süperstar takım arkadaşı olmadan taşıyamıyor" gibi trash-talk'ların içinde bulması sonrası, dünyaya kendisini hatırlatmak üzerine bir vazife edinmişe benziyor.


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