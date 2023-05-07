Aydınus: 'Aleks'e 7 haftadır maç verilmiyor'

Fırat Aydınus, TV8,5 ekranlarındaki programında Alanya - Fenerbahçe maçından bu yana yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu'nun 7 haftadır görev almadığını duyurdu.Aydınus Fenerbahçeli Osayi'nin rakibinin ayağına bastığı pozisyonda kırmızı kart çıkmadığı maç sonrası yazılan gözlemci raporunun değiştirildiğini ve yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu'na 7 haftadır maç verilmediği belirtildi.İşte o sözler:"Alanya - Fenerbahçe maçında meşhur Osayi'nin pozisyonu VAR ile Mete Kalkavan arasında geçen bir pozisyon olarak değerlendirildi ve ona göre sonrasında kararlar verildi. Sonra gözlemci raporu değiştirildi! Pozisyon yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu'na yıkıldı konu. Aleks Taşçıoğlu 7 haftadır maç alamıyor. 7 haftalık ceza nedir? Sonrasında o maçta görev alan herkes başka maçlara atandı, Aleks Taşçıoğlu almadı"