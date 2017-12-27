  •  
    Premier Lig'in en iyisi Cenk oldu! Büyük onur..
  •  
    Fenerbahçeli yıldız isim şampiyonluk sözü verdi
  •  
    İşte Fernandes çılgınlığı! Menajeri de açıkladı!..
  •  
    Galatasaray'ın gözdesi için flaş bir hamle geldi
  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..

Aydınlı genç futbolcu Galatasaray'da

Galatasaray'ın altyapısına transfer olan 16 yaşındaki forvet Hasan Gündem, yeni takımıyla İstanbul'da ilk antrenmana çıktı.

Kaynak: DHA
Aydınlı genç futbolcu Galatasaray'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2017 12:53
TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Aydınspor 1923'ten Galatasaray'ın altyapısına transfer olan 16 yaşındaki forvet Hasan Gündem, yeni takımıyla İstanbul'da ilk antrenmana çıktı.

Aydın'da geçen sezon profesyonel yapılan ve bu sezon başında 3 maçta forma giyen genç futbolcu, sarı-kırmızılıların altyapısında görev yapacak.

Galatasaray'ın izleme ekibinin altyapı maçlarında takip edip beğendiği Hasan, resmi imzayı ocak ayında ara transfer dönemi başlayınca atacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Ford Focus
Ford Focus - 1.6i 4 Kapı Trend ov (100)
44.750 TL
Ford Focus
Ford Focus - 1.6i 4 Kapı Trend ov (100)
44.750 TL
Ford Focus
Ford Focus - 1.6i 4 Kapı Trend ov (100)
44.750 TL
Opel Astra
SIFIRDAN FARKSIZ OPEL ASTRA HB 1.3 DİZEL
43.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için