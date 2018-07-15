Aydın Yılmaz Karabükspor'a transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 5 futbolcu ile sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Açıklamada, "Kulübümüz, Elazığspor forması giyen defans oyuncusu Serkan Kurtuluş, Hollanda 2. Lig ekiplerinden Oss forması giyen orta saha oyuncusu Fatih Kamacı, Bulgaristan 2. Lig ekiplerinden Pirin forması giyen orta saha oyuncusu Aymen Souda ve İsrail ligi ekiplerinden Hapoel Acre forması giyen defans oyuncusu Mohamadou Sissoko ile birer yıllık, Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu Aydın Yılmaz ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.