Aydın Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu.

Haber; AA
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Aydın Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu!
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13 Temmuz 2021 22:22
Misli.com 3. Lig takımlarından İskenderunspor, tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önceki yıllarda Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen sağ kanat oyuncusu Aydın Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.


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