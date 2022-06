Aydın Örs'ten Ergin Ataman'a övgü!

Türk basketbolunun efsane başantrenörü Aydın Örs, Anadolu Efes'in başında üst üste iki THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan eski yardımcısı Ergin Ataman için övgü dolu ifadeler kullanarak, "Ergin, Türk antrenörler için güzel bir rol model." dedi.



Anadolu Efes, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da önemli başarılara imza atan Örs, Türk basketboluna hizmetini, federasyonda eğitim kurulu başkanlığıyla sürdürüyor.



Aydın Örs; A Milli Takım ile Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Türk temsilcilerinin geçen sezon Avrupa'da elde ettiği başarılar, yerli oyuncuların yeterli süreyi alamaması ve Türk basketbolunun geleceğiyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'te yaşadığı başarıların önemine değinen 75 yaşındaki basketbol adamı, "Ergin Hoca müthiş öz güveni olan bir insandır. Anadolu Efes'te yıllarca beraber çalıştık. Yine beraber çalışmaya devam edebilirdik ama benden müsaade istedi ve Türk Telekom'a gitti. Riski göze aldı ve o şekilde bir rekabete girdi. Herkes bunu yapamaz. Yapamıyor. 'Benim Anadolu Efes'te rahatım iyi. Aydın Hoca'ya yardımcı olayım ve devam edeyim' demedi. Risk aldı. Sonra ABD'ye gitti. ABD'den döndü, Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes'te çalıştı. Çeşitli aşamalardan sonra bugünlere geldi. Hiç kimse çok kolay bir yerlere gelmiyor. Bazı bedeller ödüyorsun. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Ergin Hoca, Türk antrenörleri için güzel bir rol model." diye konuştu.



"Ergin, çok vefalı insandır"



Ataman'ın 2020-2021 sezonunda Avrupa Ligi'nde elde ettikleri ilk şampiyonluğun ardından kupayı, o dönem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken kedisine getirerek önemli bir jest yaptığını hatırlatan Örs, bu sezonki şampiyonluğun ardından Ergin Ataman'la henüz bir araya gelemediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Benim ona jest yapmam lazım ama fırsat olmadı. Her maçtan sonra devamlı mesajlaşıyoruz. Kafayı kaldıracak zamanı yoktu. Ziyaret edeceğim ama o kadar yoğun ki... Milli takımı ziyaret edeceğim. Aslında benim ona teşekkür etmem lazım. Ergin çok vefalı insandır. Tabii onu seven ve sevmeyen olur. İnsan olarak kadirşinas biridir. İlişkilerimiz çok üst seviyede. Onu destekliyor ve hep başarılı olmasını istiyorum. Bir Türk'ün Avrupa'daki ekipleri domine eden bir takımın antrenörü olması büyük bir şans. Yeni yetişen antrenörler için bir rol model. Biz hep yabancı antrenörleri örnek gösteriyoruz ama ortada Ergin Ataman var."



"NBA niye olmasın ki?"



Aydın Örs, Ataman'ın Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) başantrenörlük yapabilecek her türlü donanıma sahip olduğunu kaydetti.



Ergin Ataman'ın NBA'de başantrenör olarak görev alabileceğine ilişkin ifadelerinin hatırlatılması üzerine Örs, "Niye olmasın ki? Antrenör donanımı ve yapısı itibarıyla başarılı olmaması düşünülemez ama NBA'in yapısı, oyuncuların çok serbest yetişmesi ve serbest düşünce yapısına sahip olmaları nedeniyle orada bir takım yaratmak kolay şey değil. Belki o zorluğu çekebilir. Onun dışında NBA için her türlü donanımı var. Gayet tabii yapabilir." şeklinde görüş belirtti.



"Ergin hocayla iyi bir milli takım kadrosu oluşacak"



A Milli Basketbol Takımı'nın Ergin Ataman yönetiminde başarılı olacağına inandığını aktaran Örs, deneyimli çalıştırıcıya zaman tanınması gerektiğini belirtti.



Ataman'ın 2022 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak istediklerine yönelik sözlerinin, takımın motivasyonu açısından doğru bir hareket olduğunu vurgulayan Örs, "Ergin Hoca hep öyledir. Takımı motive etmek için hedef göstermesi çok normal. Ancak kamuoyunun bugünden yarına milli takımı üst sıralarda görmesini beklemesi doğru mu? Tartışılır. Ergin Hoca'ya zaman tanımak lazım. Oyuncuları tanıyacak. Oynadıkça takım kimyası oluşacak. Tek tek baktığınızda kaliteli oyuncular var. Onların takım haline gelmesi zaman isteyen bir süreç. Bu zaman var mı? Bilemiyorum. Çünkü önce Dünya Kupası elemeleri oynayacaklar. Ergin Hoca hedeflediği şeyleri gerçekleştiren bir antrenör. Ergin Hoca ile birlikte iyi bir milli takım kadrosu oluşacak gibi görünüyor. Başarılı olacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Türk takımlarının başarıları memnuniyet verici"



Geçen sezon Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'nde, Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluk yaşamasını ve Frutti Extra Bursaspor'un ise ULEB Avrupa Kupası'nda final oynamasını değerlendiren Örs, şunları kaydetti:



"Türk takımlarının başarıları memnuniyet verici. Anadolu Efes'in ikinci defa THY Avrupa Ligi şampiyonu olması çok önemli. Avrupa Ligi çok zor. Çok büyük bir başarı. Bu Ergin Hoca'nın, oyuncuların ve kulübün başarısı ama sonuçta 'Türkiye' diye geçiyor. Tabii gönül ister ki kulüplerimiz Avrupa kupalarında oynarken daha fazla Türk oyuncu forma giysin. Kutluyorum. Tabii Bursaspor'un başarısını da kutluyorum. Hiç kimsenin beklemediği bir sürpriz. Hep deplasmanda oynayarak finale kadar geldiler. Virtus Bologna, çok tecrübeli bir takım. Finalde kaybettiler. Olumlu bir sonuçtu. Bahçeşehir Koleji de Erhan Ernak'ın yönettiği bir takım. Onlar için de önemli bir başarı. Onları da kutluyorum."



"Oyuncuların gelişimleri için çaba sarf etmiyoruz"



Türk temsilcilerinin Avrupa kupalarında oynadığı müsabakalarda yerli oyuncuların fazla forma şansı bulamamasıyla ilgili görüşlerini aktaran Aydın Örs, "Bu sıkıntıyı daha iyi oyuncular yetiştirerek ama daha önemlisi bu yetişen oyuncuları geliştirerek aşabiliriz. Bireysel Gelişim Sertifika Programı bunlar için var. Biz oyuncuları belli bir yere kadar yetiştiriyoruz ama daha sonra gelişimleri için çaba sarf etmiyoruz. Onlara fiziksel, mental ve teknik olarak özel antrenmanlar yaptırmak lazım." açıklamasında bulundu.



Bazı kulüplerimizin altyapılarının fena olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, "İnanıyorum ki bunu telafi edecekler. Anadolu Efes'i de çok eleştirmemek lazım. Başantrenöre bir hedef veriliyor, 'Dörtlü Final ya da şampiyonluk.' deniyor. Koç da Türk oyuncu üst seviyede rekabet edebiliyorsa ona şans verebiliyor. Sertaç (Şanlı), bu şansı Ergin Hoca'dan fazlasıyla aldı ve Barcelona'ya transfer oldu. Biraz da oyuncuların kendilerini yeterli görmeden o rekabete girmesi lazım. Kimse altın tepside oyunculara fırsat sunup, 'Gel, üst seviyede şu takımda oyna.' demez. Çalışacaksın ve formayı zorla alacaksın. Mirsad Türkcan, 17-18 yaşında formayı benden zorla aldı. Ben vermedim. O aldı. İleriki yıllarda daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.



Başkanlığını yaptığı Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulunun çalışmaları hakkında bilgi veren Aydın Örs, "Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olduktan sonra, Eğitim Kurulunun başına geçmem ve yeni bir ekip kurulması için öneri getirdiler. Güzel bir ekiple 2018 Şubat'ta işe başladık. Aşağı yukarı 4 seneyi geçti. Amaç, uluslararası düzeyde rekabetçi, daha donanımlı ve vizyon sahibi Türk antrenörler yetiştirmek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.





