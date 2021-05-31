Aydın Örs: 'Ergin Ataman'ın yaptığı büyük bir olay!'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğu hakkında açıklamalarda bulundu.



Ergin Ataman'ın büyük bir başarıya imza attığını söyleyen Örs, "Çok heyecanlıyım. Zaten zor günler geçirdim. Zor konuşabiliyorum. Her şeyden önce hak edilen, sadece bu yılın değil 2 yılın hak edilmiş kupasıydı. Bu nedenle sevgili Ergin ve ekibini, Tuncay Özilhan Bey'i, Alper'i kutluyorum. Müthiş bir iş başardılar. Bir Türk antrenör olarak, Ergin'in yaptığı büyük bir olay. Gurur duyuyorum. Türk halkına zor günlerde çok güzel bir hediye sundular." ifadelerini kullandı.



