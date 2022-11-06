Aydın, Kuzeyboru'yu evinde mağlup etti!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan, Emine Arıcı (Özlem Güven, Selin Adalı, Fatma Şekerci, Merve Nur Öztürk, Semra Özer, Çağla Salih)
Kuzeyboru: Klimets, Merve Atlıer, Mitchem, Paskova, Arelya Karasoy, Correa (Ceren Önal, Dilek Kınık, Rahimova, Nursevil Aydınlar, Ezgi Bektaş)
Setler: 25-22, 18-25, 25-22, 19-25, 15-10
Süre: 133 dakika (27, 28, 30, 28, 20)
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan, Emine Arıcı (Özlem Güven, Selin Adalı, Fatma Şekerci, Merve Nur Öztürk, Semra Özer, Çağla Salih)
Kuzeyboru: Klimets, Merve Atlıer, Mitchem, Paskova, Arelya Karasoy, Correa (Ceren Önal, Dilek Kınık, Rahimova, Nursevil Aydınlar, Ezgi Bektaş)
Setler: 25-22, 18-25, 25-22, 19-25, 15-10
Süre: 133 dakika (27, 28, 30, 28, 20)
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