Aydın iftara ne kadar kaldı? Aydın iftar vakti

Aydın iftar ne zaman, Aydın ezan ne zaman okunacak, Aydın iftar vakti, Aydın iftara kalan süre ve Aydın akşam ezanı saati aramaları, Aydın'da gün içinde en çok yapılan aramalar oldu. İşte Aydın'da iftara kalan süre...

18 Nisan 2021 17:06
Aydın iftara ne kadar kaldı? Aydın iftar vakti
Aydın oruç ne zaman açılacak, Aydın oruç açmaya ne kadar kaldı, Aydın iftara kalan süre ve Aydın iftar saati şeklinde yapılan aramalar, iftar saati yaklaşımı ile birlikte artmaya başladı. İşte Aydın'da iftara kalan süre ve Aydın'da iftar saati aramalarına cevap bulabileceğiniz uygulama



AYDIN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?


GÜLLAÇ TARİFİ VE MALZEMELER
10 adet güllaç yaprağı
1.5 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı gül suyu
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
1 su bardağı file fındık
1 kase nar içi

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yaparaklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimliyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...



ORUÇ NASIL AÇILIR, ORUÇ NASIL AÇILMALI?

Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır. Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.

KİMLER ORUÇ TUTABİLİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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