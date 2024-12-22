Aydın Günaydın: 'Pes etmedik, mücadele ettik'

Kocaelispor Teknik Sorumlusu Aydın Günaydın, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor Teknik Sorumlusu Aydın Günaydın, soğuk bir havada maç oynadıklarını anlatarak, "Biraz olsun ısıtabildiysek ne mutlu bize. Ülke gerçeği şu ki zor durumlarda takımların altyapısında çalışan bizler bu göreve geliyoruz. O kadar ağır sorumluluklarımız var ki anlatamam." dedi.



Boluspor'u tebrik eden Günaydın, "Çok keyifli bir oyun oldu. Büyük bir zevkle izledik. İki takım da geçiş oyunlarında çok etkiliydi ve seyircilere büyük bir seyir keyfi sundu." diye konuştu.



Günaydın, saha dışında çok stresli ve gergin kaldıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Şampiyonluğa oynayan bir takımın başındayız, kolay değil. Bir şehri temsil ediyoruz, bu da kolay değil. Ülkemizde bu süreçler maalesef ağır yükler bırakıyor ancak bu akşam oyuncularımızın performansından gerçekten çok memnunum. Daha dün bu göreve başladık. Bir gün içinde çok büyük bir değişim yaratmak mümkün değil ama oyuncularla konuştuk ve onları motive ettik. Bugün sahada büyük bir karakter gösterdiler."



Yere düştüklerini ancak vazgeçmediklerini kaydeden Günaydın, "Pes etmedik, mücadele ettik, çalıştık. Gol ve golleri bulduk. Bu akşam aldığımız sonuçtan dolayı çok mutluyum. Mutluluğum bir hafta boyunca sürecek kadar büyük. Son maçımızdı, bunu da tamamladık. Şimdi tekrar kendi görevimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.



