Aydın filede Eczacıbaşı önünde

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aydın filede Eczacıbaşı önünde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2024 13:24
Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Çukurova Belediyespor'a 3-1 yenilerek mağlubiyet serisi 6 maça yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor cumartesi deplasmanda Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak 16'ncı hafta müsabakası saat 14.00'te başlayacak.

Ligde aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına gerileyen 13'üncü sıradaki Aydın temsilcisi 15 maçta 4 galibiyet aldı. Eczacıbaşı ise 14 karşılaşmada 13 galibiyet elde ederek 3'üncü basamakta bulunuyor.

İlk yarıda Aydın'da oynanan maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery