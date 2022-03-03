Aydın, CEV Kupası'na veda etti!

Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 yenilerek elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aydın, CEV Kupası'na veda etti!
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03 Mart 2022 00:01
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında konuk olduğu İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 yenilerek elendi.

Scandicci şehrindeki PalaRiadoli'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25-14, 25-15 ve 25-22'lik setlerle galip geldi.

Aydın'da yapılan ilk maçı da 3-2 kazanan İtalya temsilcisi, adını finale yazdırdı.

 

 

 

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