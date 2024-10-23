Aydın Büyükşehir, Keçiören'i geçti!

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aydın Büyükşehir, Keçiören'i geçti!
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22 Ekim 2024 21:49
Son güncelleme 23 Ekim 2024 00:49
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Sadettin Deneri, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Rasinska, Buse Özden, Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Johnson (Gizem Düzeltir, Stojiljkovic, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Ghani, Fulden Ural, Ergül Avcı, Lila Şengün, White, Zeynep Sena Usta (Dilara Yeşil, Ndiaye, Sangiacomo)

Setler: 25-22, 22-25, 25-20, 26-24

Süre: 146 dakika (39, 41, 33, 33)

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