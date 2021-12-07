Aydın Büyükşehir, ilk maçta hata yapmadı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda MCM-Diamant'ı set vermeden 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aydın Büyükşehir, ilk maçta hata yapmadı
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07 Aralık 2021 22:12
Voleybolda CEV Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Macaristan temsilcisi MCM-Diamant'ı 3-0 mağlup etti. Rövanş maçı, 14 Aralık'ta Macaristan'da yapılacak.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Dimitrios Omopos, Konstantin Selin

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ergül Eroğlu, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Güldeniz Önal, Nicolletti (Melis Yılmaz, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler)

MCM-Diamant: Grbac, Lemmens, Wirth, Szedmak, Bashnakova ( Szpin, Hegyi)

Setler: 25-19, 25-14, 25-23

Süre: 81 dakika (27, 25, 29)


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