Aydın Büyükşehir filede PTT'yi konuk ediyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 12. hafta mücadelesinde pazar günü evinde PTT ile karşı karşıya gelecek.
Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 7 yenilgi alan Aydın temsilcisi 11 puanla 10'uncu sırada yer alırken, 11 müsabakada 3 galibiyet elde eden Başkent ekibi ise 9 puanla 12'nci basamakta bulunuyor.
Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 7 yenilgi alan Aydın temsilcisi 11 puanla 10'uncu sırada yer alırken, 11 müsabakada 3 galibiyet elde eden Başkent ekibi ise 9 puanla 12'nci basamakta bulunuyor.
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