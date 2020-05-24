Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Rachael Adams'ı kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer
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24 Mayıs 2020 15:59
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Rachael Adams'ı kadrosuna dahil etti. 

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li orta oyuncu Rachael Adams'ın transfer edildiği belirtildi.

Adams ile 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Voleybolcumuza kulübümüze hoş geldin diyor ve mavi beyazlı forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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