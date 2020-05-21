Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kale 1957'de oynayan libero oyuncusu Eylül Akarçeşme'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA
Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer
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21 Mayıs 2020 21:51
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, libero oyuncusu Eylül Akarçeşme ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün şube sorumlusu Volkan Zeytin, açıklamasında, Kale 1957'de oynayan Eylül Akarçeşme'yi transfer ettiklerini belirtti.

Transfer çalışmalarının devam edeceğini aktaran Zeytin, Akarçeşme ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını kaydetti. 

 
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