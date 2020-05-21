Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, libero oyuncusu Eylül Akarçeşme ile 1 yıllık anlaşma sağladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kulübün şube sorumlusu Volkan Zeytin, açıklamasında, Kale 1957'de oynayan Eylül Akarçeşme'yi transfer ettiklerini belirtti.
Transfer çalışmalarının devam edeceğini aktaran Zeytin, Akarçeşme ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını kaydetti.
Kulübün şube sorumlusu Volkan Zeytin, açıklamasında, Kale 1957'de oynayan Eylül Akarçeşme'yi transfer ettiklerini belirtti.
Transfer çalışmalarının devam edeceğini aktaran Zeytin, Akarçeşme ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını kaydetti.