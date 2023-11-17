Aydın Büyükşehir Belediyespor, Muratpaşa deplasmanında

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde Muratpaşa Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Muratpaşa deplasmanında
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17 Kasım 2023 12:30
Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor cumartesi günü deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'la karşılaşacak.

Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Ligde 7 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alan 7 puanlı Aydın temsilcisi 10'uncu sırada; 4 galibiyet, 3 yenilgi alan 12 puanlı Muratpaşa ise 5'inci basamakta yer alıyor.

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