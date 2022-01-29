Aydın Büyükşehir Belediyespor, Mert Grup'a şans tanımadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Mert Grup Sigorta'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Mert Grup'a şans tanımadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2022 18:47
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Mert Grup Sigorta ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-1 kazandı.

Salon: Başkent

Hakemler: Ayşim Koşar, Bilal Çağlar

Mert Grup Sigorta: Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Defne Tokol)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Çeşme Akar, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 25-20, 17-25, 23-25, 20-25

Süre: 95 dakika (20, 25, 25, 25)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.