Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'a set vermedi!

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra Eren, Merve Nur Öztürk, Emine Arıcı, Çağla Salih, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Aslıhan Kılıç, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Semra Özer, İdil Naz Başcan)
İlbank: Çiçek Suna Erel, Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt, Eylül Karadaş, Ceren Yüzgenç, Azra Sena Uğraş)
Setler: 25-16, 25-22, 25-21
Süre: 73 dakika (21, 27, 25)
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra Eren, Merve Nur Öztürk, Emine Arıcı, Çağla Salih, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Aslıhan Kılıç, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Semra Özer, İdil Naz Başcan)
İlbank: Çiçek Suna Erel, Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt, Eylül Karadaş, Ceren Yüzgenç, Azra Sena Uğraş)
Setler: 25-16, 25-22, 25-21
Süre: 73 dakika (21, 27, 25)
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