Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'a set vermedi!

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'a set vermedi!
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20 Kasım 2022 16:47
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra Eren, Merve Nur Öztürk, Emine Arıcı, Çağla Salih, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Aslıhan Kılıç, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Semra Özer, İdil Naz Başcan)

İlbank: Çiçek Suna Erel, Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt, Eylül Karadaş, Ceren Yüzgenç, Azra Sena Uğraş)

Setler: 25-16, 25-22, 25-21

Süre: 73 dakika (21, 27, 25)

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