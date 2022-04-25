Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan iki transfer daha!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çağla Salih ve Özge Nur Çetiner'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan iki transfer daha!
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25 Nisan 2022 16:20
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iki ismi daha kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aydın ekibi, Bolu Belediyespor'da forma giyen pasör Çağla Salih ve Mert Grup Sigorta'dan orta oyuncu Özge Nur Çetiner'i transfer etti.

Kulüp bugün, Galatasaray HDI Sigorta'da forma giyen Sloven orta oyuncu Sasa Planinsec'i kadrosuna kattığını da duyurmuştu.

 

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