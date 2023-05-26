Aydın Büyükşehir Belediyespor'da 1 imza daha atıldı: Sara Loda

Sezonu 8. sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde hızlı adımlar atıyor. Son olarak İtalyan smaçör Sara Loda'nında sözleşmesi uzatıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Aydın Büyükşehir Belediyespor'da 1 imza daha atıldı: Sara Loda
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26 Mayıs 2023 14:39
Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde 5'inci imzayı Sara Loda'ya attırdı.

İtalyan smaçör yeni sezonda da Aydın forması giyeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Başlamak için sabırsızlanıyorum ve çok eğleneceğimize eminim. Yakında görüşürüz" diye konuştu.

Mavi-beyazlılar daha önce iç transferde Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Anna Nicoletti ve Selin Adalı ile anlaşmıştı.

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