Aydın Büyükşehir, 5 sette kazandı

Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT'yi 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aydın Büyükşehir, 5 sette kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2023 18:40
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-2 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Erkan Sarı

PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca, Derin Ezgi Taşdemir, Yağmur Mislina Kılıç, Gizem Mısra Aşcı, Sude Naz Uzun, Elif Su Yavuz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Çağla Salih, McNamara)

Setler: 25-18, 26-28, 23-25, 25-20, 16-18

Süre: 134 dakika (22, 33, 30, 25, 24)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery