Aydın Büyükşehir, 5 sette kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-2 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Erkan Sarı
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca, Derin Ezgi Taşdemir, Yağmur Mislina Kılıç, Gizem Mısra Aşcı, Sude Naz Uzun, Elif Su Yavuz)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Çağla Salih, McNamara)
Setler: 25-18, 26-28, 23-25, 25-20, 16-18
Süre: 134 dakika (22, 33, 30, 25, 24)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Erkan Sarı
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca, Derin Ezgi Taşdemir, Yağmur Mislina Kılıç, Gizem Mısra Aşcı, Sude Naz Uzun, Elif Su Yavuz)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Çağla Salih, McNamara)
Setler: 25-18, 26-28, 23-25, 25-20, 16-18
Süre: 134 dakika (22, 33, 30, 25, 24)
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