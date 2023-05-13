Aydın BŞB, sezonu 7'nci bitirdi

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off 7-8 Etabı'nda evinde 3-1 mağlup ettiği Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda da aynı skorla yenerek sezonu 7'nci sırada tamamladı.



Normal sezonu 8'inci basamakta bitiren Aydın temsilcisi, 5-8 Etabı'nda Galatasaray'a elendikten sonra 7-8 Etabı'nda eşleştiği Sarıyer ekibini seride 2-0 mağlup ederek 7'inciliği elde etti.