Aydın BŞB, sezonu 7'nci bitirdi

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off 7-8 Etabı'nda evinde 3-1 mağlup ettiği Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda da aynı skorla yenerek sezonu 7'nci sırada bitirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aydın BŞB, sezonu 7'nci bitirdi
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13 Mayıs 2023 17:16
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off 7-8 Etabı'nda evinde 3-1 mağlup ettiği Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda da aynı skorla yenerek sezonu 7'nci sırada tamamladı.

Normal sezonu 8'inci basamakta bitiren Aydın temsilcisi, 5-8 Etabı'nda Galatasaray'a elendikten sonra 7-8 Etabı'nda eşleştiği Sarıyer ekibini seride 2-0 mağlup ederek 7'inciliği elde etti.
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