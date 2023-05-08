Aydın BŞB'nin konuğu Sarıyer

Misli.com Sultanlar Ligi 7-8'incilik Etabı ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor 9 Mayıs Salı günü evinde Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İkinci karşılaşma 12 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak. İki galibiyet alan ekip ligi 7'nci sırada bitirecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son randevu 13 Mayıs Cumartesi günü yine Sarıyer'in ev sahipliğinde oynanacak.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İkinci karşılaşma 12 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak. İki galibiyet alan ekip ligi 7'nci sırada bitirecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son randevu 13 Mayıs Cumartesi günü yine Sarıyer'in ev sahipliğinde oynanacak.
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