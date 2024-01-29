Aydın BŞB karar setinde kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi, beşinci sete uzayan mücadelede deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Aydın BŞB karar setinde kazandı
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29 Ocak 2024 18:02
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 yendi.

Son sırada yer alan Karayolları ligde 17. mağlubiyetini alırken, Aydın Büyükşehir Belediyespor 6. galibiyetini elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Erhan Alparslan, Engin Duman

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Elif Boran, Berka Buse Özden, Sıla Saraçbaş, Selena Leban)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Çağla Salih, Gizem Çerağ Düzeltir, Tuğçe Akman, Ayşe Çürük)

Setler: 25-21, 23-25, 21-25, 25-23, 13-15

Süre: 130 dakika (24, 29, 27, 29, 21)

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