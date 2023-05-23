Aydın BŞB filesinde Fatma uzattı

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Fatma Şekerci ile uzattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aydın BŞB filesinde Fatma uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2023 15:12
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Fatma Şekerci ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın formasını giyen değerli kaptanımız ile yola devam ediyoruz. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Aydın ekibiyle sözleşme uzatan 33 yaşındaki smaçör, "Bir sene daha Aydın'dayım. Çünkü bu şehir çok güzel, insanları çok güzel ve tabii yemekleri de çok güzel. Seneye sahalarda görüşmek üzere" mesajı verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery