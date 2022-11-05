Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk maçında hafta içi deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor 6 Kasım Pazar günü evinde Kuzeyboru ile karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 2'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi, kendisi gibi puanı bulunmayan Aksaray ekibini mağlup ederek galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
Aydın BŞB filede Kuzeyboru'ya karşı
Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Türk Hava Yolları'na 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor 6 Kasım Pazar günü evinde Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek.
05 Kasım 2022 17:35
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