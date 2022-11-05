Aydın BŞB filede Kuzeyboru'ya karşı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Türk Hava Yolları'na 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor 6 Kasım Pazar günü evinde Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Aydın BŞB filede Kuzeyboru'ya karşı
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05 Kasım 2022 17:35
Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk maçında hafta içi deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor 6 Kasım Pazar günü evinde Kuzeyboru ile karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 2'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi, kendisi gibi puanı bulunmayan Aksaray ekibini mağlup ederek galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
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