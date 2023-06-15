Aydın BŞB'den bir transfer daha

Aydın Büyükşehir Belediyespor sezonun 7. transferini Kuzeyboru'dan 22 yaşındaki smaçör Ayşe Çürük'e attırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Aydın BŞB'den bir transfer daha
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15 Haziran 2023 15:43
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde 7'nci imzayı Kuzeyboru'dan 22 yaşındaki smaçör Ayşe Çürük'e attırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir sezon boyunca kiralık olarak formamızı terletecek sporcumuza sakatlıksız ve başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

YEDİNCİ TRANSFER

Dış transferde daha önce Adam Voleybol'dan orta oyuncu Firdevs Kiremitçi, Bolu Belediyespor'dan libero Çerağ Düzeltir, İtalya ekibi Casalmaggiore'den ABD'li pasör Lauren Carlini, Vakıfbank'tan orta oyuncu İlayda Uçak, Nilüfer Belediyespor'dan orta oyuncu Ecenur Aksoy ve Sigorta Shop'tan smaçör Tuğçe Akman'la anlaşan mavi-beyazlılar, iç transferde ise Loda, Nicoletti, Özge Nur, Selin ve Fatma ile sözleşme uzattı.

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