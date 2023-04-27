Aydın BŞB'de İlayda tamam

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'dan orta oyuncu İlayda Uçak ile anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aydın BŞB'de İlayda tamam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2023 15:42
Mislicom Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 etabında Galatasaray'la eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Mavi-beyazlılar, 2023-24 sezonu için Nilüfer Belediyespor'dan orta oyuncu İlayda Uçak ile anlaşmaya vardı. Vakıfbank altyapısında yetişen 20 yaşındaki voleybolcu Yeşilyurt ve PTT Spor kulüplerinde de görev yaptı.

1.88 boyundaki voleybolcu Yeşilyurt formasıyla CEV Challenge Kupası, U19 Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery