Aydın BŞB'de İlayda tamam

Mislicom Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 etabında Galatasaray'la eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.



Mavi-beyazlılar, 2023-24 sezonu için Nilüfer Belediyespor'dan orta oyuncu İlayda Uçak ile anlaşmaya vardı. Vakıfbank altyapısında yetişen 20 yaşındaki voleybolcu Yeşilyurt ve PTT Spor kulüplerinde de görev yaptı.



1.88 boyundaki voleybolcu Yeşilyurt formasıyla CEV Challenge Kupası, U19 Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı.









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