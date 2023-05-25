Aydın BŞB'de 3 imza daha

Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde orta oyuncu Özge Nur Çetiner, İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti ve libero Selin Adalı ile yeniden anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aydın BŞB'de 3 imza daha
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25 Mayıs 2023 14:41
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde orta oyuncu Özge Nur Çetiner, İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti ve libero Selin Adalı ile yeniden anlaştı.

Üç voleybolcu yeni sezonda da Aydın ekibinde görev alacakları için mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Mavi-beyazlılar, hafta başında smaçör Fatma Şekerci ile yeniden anlaştığını duyurmuştu.
 
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