Aydın BŞB, Çağla Salih ile yeniden anlaştı

Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör oyuncusu Çağla Salih ile yeniden anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Aydın BŞB, Çağla Salih ile yeniden anlaştı
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14 Temmuz 2023 15:32
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde pasör Çağla Salih ile yeniden anlaştı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın formasını giyen değerli pasörümüz ile 1 yıl daha yola devam ediyoruz. Sporcumuza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çağla da 1 yıl daha Aydın temsilcisinde forma giyeceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
 
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