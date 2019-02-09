  •  
    "Tolgay Arslan, F.Bahçe için yeterli biri DEĞİL..."
  •  
    Ve G.Saray'da Terim'in Trabzon'a "ASIL" planı
  •  
    Bu hafta sonu mutlaka izlenesi 10 KRİTİK maç!..
  •  
    Tam 10 milyon euroluk transfer için geliyorlar!
  •  
    "Soldado'ya yakışmıyor, pimi çekilmiş bomba..."

Aydın BB'nin konuğu Fenerbahçe Opet

Aydın Büyükşehir Belediyespor 10 Şubat Pazar günü evinde Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.

Kaynak: DHA
Aydın BB'nin konuğu Fenerbahçe Opet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2019 13:05
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor 10 Şubat Pazar günü evinde Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Hafta içinde CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi AO Thiras'ı 3-2 mağlup ederek moral bulan Aydın temsilcisi, ligde de seyircisine galibiyet hedeyi etmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor 10. sırada, Fenerbahçe ise 3. basamakta yer alıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için