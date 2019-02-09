Aydın BB'nin konuğu Fenerbahçe Opet

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor 10 Şubat Pazar günü evinde Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Hafta içinde CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi AO Thiras'ı 3-2 mağlup ederek moral bulan Aydın temsilcisi, ligde de seyircisine galibiyet hedeyi etmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor 10. sırada, Fenerbahçe ise 3. basamakta yer alıyor.
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Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Hafta içinde CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi AO Thiras'ı 3-2 mağlup ederek moral bulan Aydın temsilcisi, ligde de seyircisine galibiyet hedeyi etmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor 10. sırada, Fenerbahçe ise 3. basamakta yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın