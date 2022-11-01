Aydın BB, yeni sezonu açıyor

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2022-23 sezonun ilk haftasında 2 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi, İstanbul ekibini yenerek sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi, İstanbul ekibini yenerek sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
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