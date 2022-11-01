Aydın BB, yeni sezonu açıyor

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonu 2 Kasım Çarşamba günü THY karşısında açacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Aydın BB, yeni sezonu açıyor
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01 Kasım 2022 16:50
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2022-23 sezonun ilk haftasında 2 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi, İstanbul ekibini yenerek sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
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