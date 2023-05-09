Aydın BB, Sarıyer Belediyespor'u yenip avantajı kaptı

Sultanlar Ligi 7-8'incilik etabının ilk maçında evinde Sarıyer Belediyespor'u konuk eden Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibini 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aydın BB, Sarıyer Belediyespor'u yenip avantajı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2023 22:59
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 7-8'incilik etabının ilk maçında 3-1 yendi.
 Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ferhat Büyükpapuççu, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Loda, Nicoletti, Çağla Salih, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Merve Nur Öztürk (Özlem Güven, Selin Adalı Berra Eren, Mcnamara, Planinsec, Semra Özer)

Sarıyer Belediyespor: Vence, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Merve Nezir, Büşra Kılıçlı ( Işıl Öz, Simay Kurt, Günnaz Özer, Drewniok)

Setler: 21-25, 26-24, 25-18, 26-24

Süre: 115 dakika (27, 29, 26, 33)

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery