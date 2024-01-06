Aydın BB, filede Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci devresinin ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Aydın BB, filede Fenerbahçe'yi ağırlıyor
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06 Ocak 2024 14:06
Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 13 maçta aldığı 4 galibiyet ve topladığı 14 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında pazar günü zirve takipçisi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olan Aydın temsilcisi seyircisi önünde galibiyet arayacak.

Ligde Fenerbahçe 13 karşılaşmada 12 galibiyet alıp 37 puanla lider Vakıfbank'ın ardından 2'nci sırada yer alıyor.

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