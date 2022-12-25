Aydın BB, evinde PTT'yi devirdi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT'yi 3-1 mağlup etti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başçan, Emine Arıcı (Selin Adalı, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Semra Özer, Çağla Salih, Özlem Güven)
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Caric, Busa, Janset Cemre Erkul, Pavlovic (Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir)
Setler: 25-23, 18-25, 25-12, 26-24
Süre: 114 dakika (24, 32, 28, 30)
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başçan, Emine Arıcı (Selin Adalı, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Semra Özer, Çağla Salih, Özlem Güven)
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Caric, Busa, Janset Cemre Erkul, Pavlovic (Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir)
Setler: 25-23, 18-25, 25-12, 26-24
Süre: 114 dakika (24, 32, 28, 30)
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