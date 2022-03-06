Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Ayşim Koşar
Karayolları: Matea Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Selin Navruz, Doğa Diraz)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz Önal, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Pelin Özkılıççı)
Setler: 15-25, 15-25, 21-25
Süre: 82 dakika (25, 27, 30)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Ayşim Koşar
Karayolları: Matea Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Selin Navruz, Doğa Diraz)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz Önal, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Pelin Özkılıççı)
Setler: 15-25, 15-25, 21-25
Süre: 82 dakika (25, 27, 30)