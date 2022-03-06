Aydın BB'den net galibiyet!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Karayolları ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ankara'da karşılaştı. Rakibine set vermeyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, rahat bir galibiyet aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aydın BB'den net galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2022 16:10
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Ayşim Koşar

Karayolları: Matea Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Selin Navruz, Doğa Diraz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz Önal, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Pelin Özkılıççı)

Setler: 15-25, 15-25, 21-25

Süre: 82 dakika (25, 27, 30)

 

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.