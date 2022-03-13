Aydın BB, Bolu'yu rahat geçti

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor'u konuk eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibine set vermedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aydın BB, Bolu'yu rahat geçti
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13 Mart 2022 17:01
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

 Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme)

Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, Naz Kambur, Havlickova, Kharchenko, Calderon, Burcu Şentürk (Özlem Güven, Yelyzaveta, Ceren Baysal, Elif Uzun)

Setler: 25-14, 25-14, 25-16

Süre: 77 dakika (29, 23, 25)

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