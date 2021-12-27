Aydın BB, ABD'li voleybolcu Stevenson'u transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ABD'li orta oyuncu Anna Elise Stevenson'u kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 23 yaşındaki Stevenson'un, ligin ikinci yarısında forma giyeceği bildirildi.
Aydın Büyükşehir Belediyespor ligin ilk yarısını 16 puanla 9'uncu sırada tamamlamıştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 23 yaşındaki Stevenson'un, ligin ikinci yarısında forma giyeceği bildirildi.
Aydın Büyükşehir Belediyespor ligin ilk yarısını 16 puanla 9'uncu sırada tamamlamıştı.