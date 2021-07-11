Aydemir Akbaş'tan Burak Elmas'a uyarı

Türk sinemasının usta ismi Aydemir Akbaş, Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'a konuştu.



Galatasaray Spor Kulübü'nün Divan Kurulu Üyeliğini yapan Akbaş, başkanlığa Burak Elmas'ın gelmesini değerlendirdi.



Elmas'a ve Terim'e uyarılarda bulunan Akbaş, "Burak Elmas ne yapacak, şampiyon olsak o parayı yine elin Afrikalısı'na Romeni'ne verecek, borcu ödeyecek mi? Borcu ödesin gelsin elini sıkayım. Ona şunu tavsiye ediyorum; kendisine değil Galatasaray'a çalışsın. Verdiği beyanatları yerine getirsin. Başarılı olması mümkün ama söylediklerinden saparsa kendi kaybeder. Genç ve dinamik oluşu önemli bir etken umarım başarılı olur. Şimdiye kadarki yönetimler verdiği sözleri yerine getirmedi, Burak Elmas söylediklerini yaparsa iki taraf da kazanır. Galatasaray'ın menfaatleri için kim taş üstüne taş koyarsa takdiri kazanır. Öte yandan Fatih Terim'e değinecek olursak ben onun yerinde olsam bu sene antrenörlük yapmazdım. Borç içinde bir takımı şampiyon yapsan ne olur yapmasan ne olur?" mesajını yolladı.



