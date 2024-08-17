Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti!

Galatasaray Kongre Üyesi Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti!
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17 Ağustos 2024 01:05
Son güncelleme 17 Ağustos 2024 01:24
Galatasaray Kongre Üyesi ve usta oyuncu Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumdu.

Geçtiğimiz günlerde uzun süredir kemoterapi alan 88 yaşındaki Aydemir Akbaş'ın entübe edildiği belirtilmişti.

Galatasaray, Aydemir Akbaş ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzün 7201 sicil numaralı Divan Kurulu Üyesi Aydemir Akbaş'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaraylı kimliğini her zaman ve her yerde vurgulayan usta oyuncu Aydemir Akbaş'a, Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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