Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti!

Galatasaray Kongre Üyesi ve usta oyuncu Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumdu.
Geçtiğimiz günlerde uzun süredir kemoterapi alan 88 yaşındaki Aydemir Akbaş'ın entübe edildiği belirtilmişti.
Galatasaray, Aydemir Akbaş ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzün 7201 sicil numaralı Divan Kurulu Üyesi Aydemir Akbaş'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaraylı kimliğini her zaman ve her yerde vurgulayan usta oyuncu Aydemir Akbaş'a, Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde uzun süredir kemoterapi alan 88 yaşındaki Aydemir Akbaş'ın entübe edildiği belirtilmişti.
Galatasaray, Aydemir Akbaş ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzün 7201 sicil numaralı Divan Kurulu Üyesi Aydemir Akbaş'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaraylı kimliğini her zaman ve her yerde vurgulayan usta oyuncu Aydemir Akbaş'a, Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
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