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Ayda Uluç'a ICMG'den önemli görev

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu Genel Koordinatörü Ayda Uluç'a Uluslararası görev geldi. Uluç, bundan böyle Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi üyesi.

Kaynak: AA
Ayda Uluç'a ICMG'den önemli görev
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03 Mart 2018 12:32
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Genel Koordinatörü Ayda Uluç, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) Teknik Kurul üyeliğine seçildi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, ICMG Başkanı Amar Addadi, Ayda Uluç'a hitaben gönderdiği mektupta, kendisini yeni görevi dolayısıyla tebrik ederken, spor alanında uzun yıllara dayanan tecrübesi ile kurula önemli faydalar sağlayacağına inandığını belirtti.

Uluç'un üye olarak yer alacağı bir sonraki Teknik Kurul Toplantısı, 8 Mayıs'ta İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenecek.

TMO K Yönetim Kurulu üyesi ve TTF Genel Koordinatörü Ayda Uluç, 2011-2014 yılları arasında Avrupa Tenis Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Uluç ayrıca 2011-2013 y üyeıllarında TTF Başkanlığı görevini üstlenmişti.

 

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