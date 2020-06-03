Ayça Çağla Altunkaya ne iş yapıyor? Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşındadır?

Hala Yalova'da ikamet eden Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz günlerde Survivor'un çekildiği Dominik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmıştır. Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu belirtilen Ayça Çağla Altunkaya kimdir konusunda bir çok soru bulunuyor. Ayça Çağla Altunkaya nereli, Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında, Ayça Çağla Altunkaya hangi okuldan, Ayça Çağla Altunkaya mesleği konularında aramalar yapılıyor. 1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya, 21 yaşındadır. Sevgilisi Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumludur yani 51 yaşındadır. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuştur.Çağla Altunkaya 21 yaşındadır.Çağla Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı belirtiliyor.Altunkaya'nın şu an için herhangi bir meslek icra etmediği biliniyor. Bununla beraber Altunkaya'nın okul yıllarında basketbolla ilgilendi ve bir dönem amatör olarak basketbol oynadığı ifade ediliyor.Acun Ilıcalı 29 Mayıs 1969 doğumludur yani 51 yaşındadır.İlk kez Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde görüntülenen daha sonra O Ses Türkiye çekimlerinde kameraların kadrajına yakalanan Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun ile olan yeni pozları sosyal medyanın gündemi oldu.Daha önce 3 kez evlilik yapan Acun Ilıcalı'nın son sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni pozları beğeni topladı.Peki Acun Ilıcalı ile Mikonos sokaklarında birlikte yürürken görüntülenen ve estetiksiz eski hali olay olan Ayça Çağla Altunkaya kimdir, ne iş yapıyor?Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu yani 21 yaşında. Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor.Estetik yaptırdığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın eski halini gören ise şok oluyor.Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Şubaşı'na olan benzerliği ise sosyal medyanın dilinde.Başarıları ile sık sık konuşulan Acun Ilıcalı özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.